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"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков

22 августа 2019, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков
фото: соцсети

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике считает плохой политикой выставление требований для возвращения России в "Большую восьмерку". По мнению российского политика, попытки диктовать Росии условия присоединения к G8 являются неправомерными.

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению. Если «семерка» хочет остаться в своём нынешнем составе - без России и Китая, вызывая все меньше интереса в мире, то это ее выбор. Но ей следует понять: выставление условий России - плохая политика", - написал сенатор в Твиттер.

Накануне президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсуждали возвращение России на самммиты "большой семерки" в 2020 году.

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