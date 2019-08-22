Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное возвращение России в "Большую восьмерку"
22 августа 2019, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров не исключает, что Россия может
рассмотреть предложение Запада вернуться в "Большую восьмерку".
Президент США Дональд Трамп уже поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Трамп, вероятно, поднимет этот вопрос на саммите G7 во французском Биаррице. Саммит G 8 пройдет во Франции 24-26 августа.
Однако Евросоюз пока выступает против возвращения России в G8 до устранения причин, которые привели к ее исключению , - передает РИА Новости. Так британский премьер Борис Джонсон накануне поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против скорого возвращения России в G7.
По мнению политика, "у них там происходит смятение чувств и мыслей, и в G7, и в Евросоюзе, трещит по швам ранее сплачивающая их русофобская политика".