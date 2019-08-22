Архиепископ ПЦУ заявил, что Филарет подал на него в суд

Замглавы пресс-службы неканонической ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий заявил, что экс-глава неканонической УПЦ КП Филарет подал против него иск о "защите чести и достоинства".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook: "Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет судится с архиепископом Евстратием о защите чести и достоинства".

По словам Зори (Иван Зоря - мирское имя Евстратия), против него уже подавали подобные иски мужской монастырь при Киево-Печерской лавре, а также Союз православных журналистов, однако заявители проиграли соответствующие дела.

Ранее Зоря заявлял, что действия Филарета по обвинению раскольников из "единой церкви" обусловлены его старческим слабоумием: "Это необратимые возрастные изменения", - объяснил критику Филарета Зоря, напоминает Накануне.ру.