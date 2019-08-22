Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ
22 августа 2019, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Российский политолог Сергей Черняховский назвал условия, которые необходимо выполнить властям Украины, чтобы вернуть Донецк и Луганск в состав страны. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.
Как отметил Черняховский, ставший собеседником «Новороссии», Киеву нужно реализовать задачи по денацификации и федерализации Украины, отказаться от курса на присоединение к НАТО и установить союзнические отношения с Москвой. Если этого не произойдет, реинтеграции Донбасса не будет, полагает политолог.
Ранее сообщалось, что в Народной милиции самопровозглашенной ДНР раскрыли детали новой неудачной вылазки украинских морпехов под Мариуполем.