"Титаник" на дне Атлантики погибает во второй раз

Команда исследователей на подводной лодке "Тритон" впервые за 14 лет посетила обломки пассажирского лайнера "Титаник", говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Специалисты отметили, что состояние печально известного судна значительно ухудшилось. "Титаник" постоянно подвергается разрушительной коррозии, страдает от воздействия глубоководных течений и питающихся металлами бактерий.

По словам историка Паркса Стивенсона, корабль пребывает в плачевном состоянии, на текущий момент значительная часть корабля обрушилась вместе с залами и коридорами: "«Титаник» сливается с природой", - заключил исследователь.

Напомним, в апреле 1912 года этот британский пароход (на тот момент крупнейший в мире пассажирский лайнер) в ходе рейса столкнулся с айсбергом и затонул. Во время страшного кораблекрушения погибло порядка полутора тысяч человек.