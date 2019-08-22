«Гнусный план» США по переброске американских ракет на Украину разоблачили в СМИ

Соединенные Штаты реализуют «гнусный план» по переброске американских ракет на Украину. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Русская весна» обратило внимание на недавнее высказывание украинского дипломата Сергея Корсунского. Он полагает, что Киев должен инициировать создание на территории страны базы США и попросить помощи Вашингтона в разработке ракет, способных поражать тыл РФ.

В процитированной публикации говорится, что заявление Корсунского дает ответ на вопрос о настоящей цели выхода американской стороны из Договора о РСМД. По мнению автора материала, Штаты задумали перебросить на Украину свои ракеты под предлогом ее защиты от «российской агрессии».

Ранее сегодня сообщалось, что в прессе назвали лучший зеркальный ответ Москвы на развертывание США запрещенных ракет.