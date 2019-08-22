Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Владимир Огрызко, бывший глава МИД Украины, объяснил, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента страны, не стал официально объявлять о войне с Российской Федерацией.

Экс-министра процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Согласно версии Огрызко, Порошенко отказался от объявления о войне, так как часть украинского общества не воспринимает конфликт на территории Донбасса.

Официальный Киев обвиняет Россию в прямой военной помощи силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, противостоящим армии Украины. Москва данные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что в Донецке раскрыли подробности неудачной вылазки киевских морпехов под Мариуполем.