Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией
22 августа 2019, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Огрызко, бывший глава МИД Украины, объяснил, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента страны, не стал официально объявлять о войне с Российской Федерацией.
Экс-министра процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Согласно версии Огрызко, Порошенко отказался от объявления о войне, так как часть украинского общества не воспринимает конфликт на территории Донбасса.
Официальный Киев обвиняет Россию в прямой военной помощи силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, противостоящим армии Украины. Москва данные утверждения опровергает.
Ранее сообщалось, что в Донецке раскрыли подробности неудачной вылазки киевских морпехов под Мариуполем.