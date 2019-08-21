Украинский дипломат Роман Безсмертный заявил, что встречу Владимира Путина и Эммануэля Макрона можно считать «похоронной процессией» по западным санкциям против России.

Безсмертный высказал недовольство позитивным характером прошедших переговоров между президентами России и Франции. «У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», - заявил дипломат. Он обратил внимание и на увеличение товарооборота между двумя странами. При этом Безсмертный подчеркнул, что необходимы серьёзные тактические шаги во внешней политике, чтобы «выровнять» ситуацию, передаёт РИА Новости.