Лавров предложил решение вопроса с транзитом газа через Украину

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, как можно решить вопрос с транзитом российского газа через территорию Украины. Дипломат считает, что Киеву необходимо перестать политизировать процесс.

«Северный поток - 2 — это проект сугубо коммерческий, который повысит энергобезопасность Европы и который абсолютно никаким образом не задуман для того, чтобы нанести вред Украине», - заявил Лавров.

Он отметил, что страны могут прийти к соглашению, если при этом новое руководство Украины перестанет переводить вопрос в политическое русло, в отличие от своих предшественников, передаёт РенТВ.