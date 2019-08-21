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Трамп потребовал больше уважения к США

21 августа 2019, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп потребовал больше уважения к США
Фото: pixabay.com

Американский президент Дональд Трамп объяснил, что покупка Гренландии была всего лишь идеей. При этом глава Соединённых Штатов считает, что властям Дании стоило проявить больше уважения в отношении США.

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Трамп подчеркнул, что премьер-министр Дании отреагировал на предложение о продаже Гренландии «неподходящим» образом. Президент США рассказал, что к его стране стоит «проявлять уважение», передаёт РИА Новости. «У меня была эта идея. Я думаю, что это хорошая идея», - считает Трамп.

Позже американский лидер заявил, что его интересовал вопрос о покупке Гренландии лишь в «стратегических» целях.

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