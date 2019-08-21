Трамп потребовал больше уважения к США
21 августа 2019, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
Американский президент Дональд Трамп объяснил, что покупка Гренландии была всего лишь идеей. При этом глава Соединённых Штатов считает, что властям Дании стоило проявить больше уважения в отношении США.
Трамп подчеркнул, что премьер-министр Дании отреагировал на предложение о продаже Гренландии «неподходящим» образом. Президент США рассказал, что к его стране стоит «проявлять уважение», передаёт РИА Новости. «У меня была эта идея. Я думаю, что это хорошая идея», - считает Трамп.
Позже американский лидер заявил, что его интересовал вопрос о покупке Гренландии лишь в «стратегических» целях.