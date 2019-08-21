Немецкая делегация обвинила западные СМИ во вранье о Крыме

Глава немецкой делегации Дирк Нессениус после посещения Крымского полуострова заявил, что западные СМИ публикуют «неправдивую информацию» о ситуации в Крыму.

Немецкая делегация призналась в любви к Крыму

Представитель делегации ФРГ обратился с благодарностью к властям региона, передаёт РенТВ. По его словам, власти полуострова оказали гостям тёплый приём, назвав его «знаком симпатии и дружбы».

«Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами и в чем убеждаемся. Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, неправдивую информацию», - рассказал Нессениус.