В Германии сотни миллионов евро уходят на содержание войск США

В Министерстве финансов ФРГ сообщили, что страна тратит сотни миллионов евро на содержание американских войск, размещённых на территории Германии. В Минфине признались, что на эти цели за последние семь лет было выделено более 240 миллионов евро.

Отмечается, что выделенные средства пошли на пенсии бывшим сотрудникам, передаёт РИА Новости. При этом 480 миллионов евро, которые власти ФРГ предоставили на строительство военных объектов для своих партнеров по НАТО, по большей части оказались израсходованы на нужды Соединённых Штатов. Также в документах сказано, что за последние 7 лет на территории Германии прошло порядка 880 учений войск США.