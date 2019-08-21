Турция уже воюет против России в Сирии

На фоне усиления совместных действий Анкары и Вашингтона, отношение Турции к России может ухудшиться. Ситуация связана с тем, что Турция начинает новый виток войны против Дамаска, за которым стоит Москва.



Президент России на встрече с французским коллегой заверил, что российская сторона будет поддерживать Сирию в освобождении территорий от террористических группировок. Проблема усугубляется тем, что с сирийской территории наблюдаются периодические переброски террористов в другие государства. В ряде арабских СМИ сообщалось, что Турция снабжает террористов, которые расположены в Идлибской зоне. Правительство Сирии предупредило, что помощь вооружением для террористов провинции Идлиб можно рассматривать как посягательство иностранного государства на суверенитет. В силу этого не исключено возникновение прямых столкновений между Турцией и Сирией. Если это произойдёт, возникает риск втягивания российской стороны в сложный конфликт.



Военные эксперты напомнили, что Турция и поддерживаемые ею сирийские террористические группировки уже сбивали российский самолёт и обстреливали наблюдательные пункты. Пока в Сирии наблюдается относительное перемирие, Анкара использует это для нового вооружения боевиков. В этих условиях Россия пока пытается не замечать действий Турции, чтобы не затевать сложный конфликт.



