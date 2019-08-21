СМИ: в результате взрыва газового баллона на севере Германии пострадали двое россиян

На севере Германия произошел взрыв газового баллона. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося пострадали четыре человека, в частности, двое граждан РФ.

Происшествие случилось вечером 18 августа в городе Хитцаккер. По неустановленной причине загорелся и взорвался 11-килограммовый газовый баллон. Как уточняет издание Uelzener Presse, ожоги разной степени тяжести получили 18-летний и 24-летний россияне, которые являются участниками молодежной образовательной программы. Травмированы были также 21-летний гражданин Танзании и 80-летняя жительница Германии.

Чтобы эвакуировать пострадавших понадобились два вертолета "скорой помощи".