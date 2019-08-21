Экс-премьер Украины предрек смерть попавших в Раду партий Порошенко и Тимошенко

Пробившиеся в Верховную Раду партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «Батькивщину» Юлии Тимошенко ждет политическая смерть. Такой прогноз озвучил Юрий Ехануров, бывший глава правительства Украины.

Как отметил экс-премьер, названные организации пришли в парламент «как в хоспис». «Европейская солидарность» «начнет валиться уже сразу», предсказал Ехануров. По его словам, «Батькивщина» могла бы стать «нормальной» социал-демократической силой, если бы сменила лидера, но это нереально. Партию Тимошенко ждет судьба «Европейской солидарности», привел мнение бывшего премьера «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что киевский суд обязал завести уголовное дело против Петра Порошенко.