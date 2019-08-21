Власти Дании резко отреагировали на отмену визита Трампа в страну из-за Гренландии

Королевский дом Дании резко отреагировал на решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отменить визит в страну из-за нежелания датской стороны обсуждать покупку Вашингтоном Гренландии.

В Дании подчеркнули, что такой поворот стал неожиданностью. "Нам больше нечего сказать по этому делу", – передает сообщение Королевского дома телекомпания DR.

Представитель Датской народной партии Серен Есперсен в свою очередь написал в Twitter, что Трампу следовало не откладывать визит в страну, а отменить его совсем. По словам политика, у Копенгагена много других дел.

Представитель Консервативной партии Расмус Ярлов отметил, что глава США без какой-либо причины считает, что автономная часть Дании продается, а затем оскорбительно отменяет свою поездку, к которой все готовились. Политик поинтересовался на своей страничке в Twitter, не продаются ли какие-нибудь части Соединенных Штатов.