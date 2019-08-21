Депутат Рады заявил о проведении ВСУ «грандиозной» боевой операции в Донбассе

Вооруженные силы Украины перед началом действия перемирия в Донбассе «провели одну из самых успешных, масштабных и грандиозных боевых операций» за все время военного конфликта. Об этом на своем YouTube-канале заявил избранный в Верховную Раду украинский волонтер Юрий Мысягин.

По словам Мысягина, в операции приняли участие несколько подразделений, в том числе группа К-2 из 54-й бригады ВСУ. Из видео, выложенного волонтером, следует, что киевские военные уничтожили автомобильную технику, зенитно-ракетные комплексы и БМП ополченцев. Другие детали случившегося Мысягин пообещал раскрыть позже.

Ранее сообщалось, что киевский журналист Максим Равреба назвал следующих кандидатов на отделение от Украины после Донбасса.