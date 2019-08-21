В Бразилии погибли 500 миллионов пчел

В самом южном штате Бразилии - Риу Гранди ду Сул - найдены мертвыми 400 миллионов пчел. Похожая участь постигла пчел, по заявлениям бразильских пчеловодов, и в других регионах Бразилии, составив рекордное количество погибших особей за всю историю пчеловодства - 500 миллионов.

Ученые считают, что в этом виновны пестициды. Пчелы играю важную роль в пищевой цепи - около 1/3 потребляемой человеком пищи произрастает в результате опыления.

Что же случилось с пчелами Бразилии?

Основной причиной гибели послужили пестициды, содержащие ядовитые действующие вещества, запрещенный в ЕС, - неоникотиноиды и фипронил. В апреле 2018 года страны ЕС запретили применение пестицидов, в химический состав которых входят неоникотиноиды, из-за вреда, который они могут нанести пчелам. Но в том же году Бразилия с легкой руки президента Жаира Болсонару сняла ограничения на использование пестицидов несмотря на выступления экологов, прозвавшим этот компонент пестицида «ядовитая замесь». Применение пестицидов в Бразилии, по данным Гринписа, растет и насчитывает порядка 193 агрикультур, при выращивании которых применяются химикаты, запрещенные в странах ЕС. Страна использует пестициды, так как бразильская экономика находится в прямой зависимости от сельского хозяйства (Бразилия занимает 3-е место в мире по количеству экспортируемой сельскохозяйственной продукции).

Как живется сегодня пчелам в других странах?

Не только в Бразилии, но и во всем мире пчелам живется отнюдь не сладко. В США пчеловоды потеряли 4 из 10 колоний пчел, поставив рекорд по количеству погибших пчел зимой этого года. В России в 20-ти регионах зафиксирована массовая гибель пчел, что, по официальным данным, приведет к снижению производства меда на 20%. По меньшей мере 1 млн. пчел погибли в ЮАР в ноябре 2018 года все по той же причине - применение фипронила. Канада, Мексика, Аргентина и Турция также зафиксировали массовую гибель пчел за последние 18 месяцев.

Как помочь пчелам?

Например, в условиях глобальной урбанизации, организовать зеленые территории для пчеловодства в городах или, по мнению зарубежных исследователей, создавать островки дикой природы рядом с населенными пунктами, пахотными землями, где будут выращиваться дикие растения, привлекающие насекомых для опыления. Благотворное влияние оказывают приусадебные участки, а если не так часто косить на нем траву, то пчелы получат дополнительную защиту и укрытие. Если вы нашли выбившуюся из сил пчелу, ее можно поместить на цветок, где она найдет нектар, содержащий питательные элементы. Можно также для пчел сделать своими руками ванну - наполнить небольшую емкость водой, положить в нее несколько камешков, и пчелы смогут пить воду, приземляясь на камешки. Самое главное: страны должны ввести запрет на использование ядовитых пестицидов, от которых гибнут насекомые.