Трамп поддержал возвращение России в G8

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о возращении формата "Большой восьмёрки" с участием России. По его словам, это будет целесообразное решение.

Путин назвал условия для возвращения России в G7

"Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в [G8]", - сообщил Трамп в ходе встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передаёт ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил готовность страны работать в формате "G8". По словам президента РФ, для этого странам - партнёрам теперь уже "Большой семёрки" следует приехать в Россию. Путин отметил, что Москва готова принять участников в любое время.