Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Представители датской королевской семьи заявили, что для них большая честь получить предложение о покупке Гренландии от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Они не исключают реализации такой крупной сделки.

Согласно источнику, члены королевской семьи восприняли заявление Трампа, как комплимент для острова. Однако, они отметили, что продажа может состояться только при одобрении местных жителей, сообщает издание "Newsweek".

Принцесса Антония Шаумбург-Липпе считает, что такие "предложения получают только желаемые территории". По её мнению, судьбу Гренландии должен решать народ.

А её сын принц Марио Макс Шаумбург-Липпе заявил, что любит остров и хочет счастья его жителям. Он добавил, что поддержит любое мнение людей.