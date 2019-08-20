Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается назначить на должность посла США в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео Джона Салливана. Об этом стало известно местным источникам во вторник, 20 августа.

Согласно изданию, данную информацию подтвердил источник, близкий к администрации президента. Автор пишет, что Салливану будет необходимо получить одобрение со стороны американских законодателей. В статье уточняется, что заместитель госсекретаря имеет небольшой дипломатический опыт в общении с Москвой,- сообщает газета The New York Times.

Также есть информация, что возможным послом в РФ может стать американский спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн.