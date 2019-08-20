В Швеции полицейские случайно взорвали собственный склад

Здание полицейского склада в шведском городе Линчепинг было разрушено в результате мощного взрыва в ночь на вторник. В соседних строениях были выбиты стекла, сообщает издание Аftonbladet.

Днем ранее полиция собиралась вернуть владельцу украденный мопед. Ворованный транспорт находился на складе, когда правоохранители заметили примотанный к нему подозрительный сверток. Территорию склада оцепили, а людей из ближайших домов эвакуировали.

На место прибыли взрывотехники, которые проводили работы по разминированию заряда. В результате взрыва склад полиции был полностью уничтожен. Позже саперы признались, что совершили ошибку при разминировании, которая привела к детонации. К счастью, никто не пострадал.