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Латвия: Минздрав против курильщиков

20 августа 2019, 15:14 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Латвия: Минздрав против курильщиков

В Латвии существует штраф за курение в неположенном месте – 15 евро. Минздрав решил бороться с курильщиками, и собирается увеличить сумму до 100 евро.

Существует 20 мест, в которых нельзя курить: на территориях школ, на остановках общественного транспорта, в присутствии ребенка и беременной женщины, на лестничных клетках жилых домов, в парках, скверах, местах для купания.

В 2018 году правоохранительные органы выписали 1700 штрафов за курение в неположенном месте.

«Мы считаем, что штраф в 15 евро слишком мал. Он просто неэффективен. Было много случаев, когда такие штрафы применялись повторно», - считает директор департамента общественного здоровья Санта Ливиня.

На что надеется министерство?

Видимо на то, что увеличение штрафа защитит от сигаретного дыма некурящих.

Г-жа Ливиня рассказала латвийским СМИ, что штраф предназначен для курильщиков, чтобы их призвать к порядку! Например, курение в присутствии детей в Латвии считается физическим насилием. Штраф для того, чтобы защитить ту часть общества, которая не курит. 

Крупные штрафы за курение планируются ввести с января следующего года.

Есть еще определенные ограничения: с мая 2020 года будут запрещены сигареты с различными вкусами, а с октября следующего года сигареты перестанут выставлять на витрины магазинов – их можно будет только купить руководствуясь ценовым листом.

 

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В Латвии существует штраф за курение в неположенном месте – 15 евро. Минздрав решил бороться с курильщиками, и собирается увеличить сумму до 100 евро. Существует 20 мест, в которых нельзя курить: на территориях школ, на остановках общественного транспорта, в присутствии ребенка >>
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