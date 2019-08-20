Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса. По данному вопросу экс-премьер высказался на своем YouTube-канале.

Азаров отметил, что Зеленский как верховный главнокомандующий должен отдать «жесткий» приказ о прекращении огня в зоне боевых действий. Руководство Российской Федерации поддержит данное решение украинского лидера, заявил бывший руководитель кабмина.

Ранее во вторник сообщалось, что в Народной милиции самопровозглашенной ДНР проинформировали о массированном ударе киевских военных по Донецку и его пригородам.