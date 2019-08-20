Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донецком и Луганском

Следующими за Донбассом кандидатами на отделение от Украины являются Закарпатская и Львовская области. Такую точку зрения озвучил проживающий в Белоруссии киевский журналист и блогер Максим Равреба.

«У Донбасса терпение закончилось чуть раньше, следующие на очереди жители Западной Украины. Им тоже надоела зависимость от совершенно непредсказуемого Киева и происходящей в столице политической чехарды», - заявил Равреба, выступая в эфире одного из YouTube-каналов.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший губернатор Закарпатья Геннадий Москаль рассказал об упущенном властями Украины шансе сохранить Крым в составе страны.