Лукашенко заявил, что гордится отсутствием олигархов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одним из главных достижений страны можно считать отсутствие олигархов, которые могут «рулить страной».

«Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси», - считает глава Белоруссии.

Он отметил, что в стране наблюдают за опытом других государств и делают выводы из происходящего у западных и восточных соседей, передаёт RT. Также президент подчеркнул, что большую роль в становлении современной Белоруссии сыграло доверие населения к власти.