Граница между Приднестровьем и Молдавией получила государственный статус?

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что убирать контрольно-пропускные пункты на молдавской границе Тирасполь не намерен. КПП носят государственный характер и в следующем году станут предметом обсуждения с руководством Молдавии.



На сегодняшний день непризнанная республика по-прежнему преследует цель получения независимости. Глава российского МИДа на молодёжном форуме "Территория смыслов" недавно напомнил о непризнании российской стороной Приднестровья как независимого государства. При этом Сергей Лавров подчеркнул, что территория имеет право на получение определённого правового статуса. Россия заинтересована в урегулировании конфликта.



В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон предложил главе Приднестровья решить вопросы банковских услуг, а также свободного передвижения граждан.



Молдавские власти также обращаются за помощью в урегулировании конфликта к России, США и Европе. Красносельский в ответ на это напомнил об итогах референдума, который проходил в 2006 году. Более 90% населения Приднестровья проголосовали за выход из Молдавии с целью дальнейшей интеграции с Российской Федерацией.



