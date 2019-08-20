Восемь жителей Армении заболели сибирской язвой

Восемь жителей Гегаркуниксой области Армении заразились опасным инфекционным заболеванием – сибирской язвой. В пресс-службе Минздрава страны во вторник уточнили, что граждане госпитализированы.

Установлено, что сначала в больницу города Мартуни были доставлены двое мужчин с руками, пораженными язвами. Пациенты отметили, что несколько дней назад обрабатывали коровье мясо. Впоследствии в селе Геговит были выявлены еще шесть случаев кожной формы сибирской язвы. Все заболевшие попали в больницу, передает ТАСС.

Пациенты в настоящий момент находятся под постоянным контролем врачей, в селе, где были выявлены случаи сибирской язвы, работают медики.