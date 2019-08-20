Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Народная милиция ДНР выступила со срочным заявлением о массированном ударе Вооруженных сил Украины по Донецку и его пригородам. Данная информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», в оборонном ведомстве республики сообщили, что сегодня утром военные из 92-й бригады ВСУ обстреляли из минометов окраины столицы самопровозглашенного государства и село Спартак. Кроме того, под огнем украинских силовиков оказался поселок Старомихайловка. Данные о возможных жертвах атак и разрушениях уточняются в настоящее время.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Даниил Богатырев раскрыл вину бывшего президента страны Виктора Януковича в развязывании военного конфликта на территории Донбасса.