В МИД Китая поддержали позицию Москвы о вмешательстве Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что согласны с позицией России относительно действий стран Запада в связи с акциями протеста в Москве. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что западные страны вмешиваются во внутреннюю политику РФ.

Путин рассказал о своём отношении к акциям протеста в Москве

«Мы поддерживаем официальную позицию России. Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии», - передаёт RT слова китайского дипломата.

Ранее в Москве заявили о создании комиссии по защите госсуверенитета, которая рассмотрит возможное влияние зарубежных стран на акции протеста в российской столице.