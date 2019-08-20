В МИД Китая поддержали позицию Москвы о вмешательстве Запада
20 августа 2019, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что согласны с позицией России относительно действий стран Запада в связи с акциями протеста в Москве. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что западные страны вмешиваются во внутреннюю политику РФ.
«Мы поддерживаем официальную позицию России. Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии», - передаёт RT слова китайского дипломата.
Ранее в Москве заявили о создании комиссии по защите госсуверенитета, которая рассмотрит возможное влияние зарубежных стран на акции протеста в российской столице.