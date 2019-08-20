Австралийские эксперты: США в случае войны с Китаем ждет поражение

Специалисты Центра изучений США Сиднейского университета в Австралии провели исследование и пришли к выводу, что Соединенные Штаты не способны выйти победителем в случае начала войны с Китаем.

Эксперты подчеркивают, что США потеряли свое превосходство в западной части Тихого океана, а оборонная стратегия страны в Индо-Тихоокеанском регионе в настоящий момент переживает кризис, передает во вторник, 20 августа, портал ФБА "Экономика сегодня".

Австралийские специалисты отмечают, что руководство американской армии, пытается решить проблемы, однако этому мешает крайне устаревший "сверхдержавный склад мышления внешнеполитических элит" Соединенных Штатов.