Нетаньяху объяснил поведение жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил поведение своей супруги Сары во время торжественной встречи в аэропорту "Борисполь" на Украине. Политик записала видеобращение, в котором попытался оправдаться за выходку жены.

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Нетаньяху заявил, что Сара специально выбросила кусочек гостевого каравая, который он ей дал в руку. По его словам, супруга это сделала для привлечения внимания.

Премьер Израиля признался, что очень переживал об освещении его исторического визита Украины в СМИ, поэтому по максимуму решил выделиться на встрече. Политик добавил, что супруга ни в коем случае не хотела проявить неуважение к стране. Нетаньяху отметил, что она даже специально надела костюм в национальных цветах.

"Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета именно из уважения к Украине", - пояснил он в видео на Facebook.