В офисе Зеленского заступились за супругу Нетаньяху после инцидента на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить своим поведением неуважение к стране. Представитель главы государства отметил, что жена политика не хотела это сделать преднамеренно.

Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений", - сообщили в пресс-службе Офиса президента "Интерфакс".

Ранее израильские политики заявили, что Сара часто ведёт себя несдержанно, а Нетаньяху продолжает закрывать глаза на действия супруги. По их мнению, это негативно скажется на его предвыборной кампании.