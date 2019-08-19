В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

В Госдуме обратили внимание, что Америка провела первые испытания ракеты, запрещенной ДРСМД, уже спустя две недели после окончания действия договора. Действия Пентагона оценил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

В США испытали ракету, запрещенную в Договоре РСМД

По словам Швыткина, заявление Соединённых Штатов об испытаниях неядерной ракеты говорит о том, что Америка заранее готовилась к выходу из соглашения, передаёт RT.

«США, видимо, дошли до того этапа разработки вооружений, когда необходимо проводить практические стрельбы, испытания, то есть надо выходить из лаборатории на полигон. Именно для этого они инициировали вопрос о выходе из этого Договора РСМД якобы потому, что виновата Российская Федерация», - считает российский депутат.