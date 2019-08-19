Принц Уильям публично поиздевался над Кейт Миддлтон

Благотворительная парусная регата, в которой принял участие британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, закончилась для герцогини Кембриджской не самым лучшим образом.

Яхта герцогини Кейт пришла последней, за что супруга принца Уильяма удостоилась утешительного, но при этом достаточно оскорбительного приза в виде большой деревянной ложки. Миддлтон с достоинством приняла награду из рук мужа, однако после этого наигранно закрыла лицо руками, изображая досаду. При этом принц посмеялся над своей супругой.

Знакомые королевской семьи предположили, что дома Кейт с большой вероятностью могла устроить с мужем ссору из-за того, что тот не поддержал её, передаёт МК.