В США испытали ракету, запрещенную в Договоре РСМД

В Пентагоне заявили о проведении испытаний неядерной крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была под запретом в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Согласно информации, предоставленной Пентагоном, испытания новой ракеты прошли в воскресенье, 18 августа, спустя 16 дней после прекращения действия ДРСМД, передаёт РИА Новости.

«Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния. Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета», - сообщили в Пентагоне.