Выборы в Рижскую думу: кандидат Олег Буров не намерен быть «клоном» Ушакова

Дебаты в Рижской думе продолжаются. Два кандидата в градоначальники пытаются убедить присутствующих, что только они могут «дать жизнь» столице Латвии. Два кандидата – Олег Буров и Виестурс Зепс.

Главный претендент на пост мэра Олег Буров обещает, когда станет мэром, создать в Рижской думе совет фракций. Он заверил присутствующих депутатов, что не будет «клоном» бывшего мэра Риги Нила Ушакова.

Г-н Буров в своем выступлении подчеркнул, что пора наконец выбрать мэра и начать работу, а основными задачами являются разработка бюджета и организация работы транспортного предприятия «Ригас Сатиксме».

Он также заявил, что коалиция и оппозиция должны сотрудничать, а также продолжит работу по ликвидации предприятия Riga.lv и проведет аудит в «Ригу наму парвалдниекс» (ЖКХ).

Виестур Зепс в своем выступлении отметил, что видит Ригу, как столицу Латвии и метрополию, центр культуры, как город, где людям нравится жить и отдыхать, где о рижанах заботятся.

«К сожалению, пока так не происходит- количество жителей уменьшается, инвесторы обходят нас, малые предприятия «бегают» по департаментам в поисках согласований. Обшарпаные улицы и мосты. За десять лет коалиции не удалось решить и проблему очередей в детские сады»,- отметил второй кандидат на пост мэра.

Оба кандидата призвали коллег сделать правильный выбор.

Дебаты продолжаются.