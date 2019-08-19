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Выборы в Рижскую думу: кандидат Олег Буров не намерен быть «клоном» Ушакова

19 августа 2019, 18:14 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Выборы в Рижскую думу: кандидат Олег Буров не намерен быть «клоном» Ушакова
Олег Буров

Дебаты в Рижской думе продолжаются. Два кандидата в градоначальники пытаются убедить присутствующих, что только они могут «дать жизнь» столице Латвии. Два кандидата – Олег Буров и Виестурс Зепс.

Главный претендент на пост мэра Олег Буров обещает, когда станет мэром, создать в Рижской думе совет фракций. Он заверил присутствующих депутатов, что не будет «клоном» бывшего мэра Риги Нила Ушакова.

Г-н Буров в своем выступлении подчеркнул, что пора наконец выбрать мэра и начать работу, а основными задачами являются разработка бюджета и организация работы транспортного предприятия «Ригас Сатиксме».

Он также заявил, что коалиция и оппозиция должны сотрудничать, а также продолжит работу по ликвидации предприятия Riga.lv и проведет аудит в «Ригу наму парвалдниекс» (ЖКХ).

Виестур Зепс в своем выступлении отметил, что видит Ригу, как столицу Латвии и метрополию, центр культуры, как город, где людям нравится жить и отдыхать, где о рижанах заботятся.

«К сожалению, пока так не происходит- количество жителей уменьшается, инвесторы обходят нас, малые предприятия «бегают» по департаментам в поисках согласований. Обшарпаные улицы и мосты. За десять лет коалиции не удалось решить и проблему очередей в детские сады»,- отметил второй кандидат на пост мэра.

Оба кандидата призвали коллег сделать правильный выбор.

Дебаты продолжаются.

 

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