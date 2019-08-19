Украина арестовала танкер, подозреваемый в поставке топлива Черноморскому флоту

Стало известно об аресте в Украине танкера Mriya, который якобы поставляет топливо для Черноморского флота в Севастополь. Отмечается, что 11 августа на борту судна прошли обыски.

Согласно источнику, Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте танкера Mriya, - сообщает ТАСС.

Уточняется, что танкер нарушил установленный Украиной порядок въезда-выезда на территорию Крыма. Помимо этого в прокуратуре заявили, что данным танкер, но под другим названием "Вилга" в 2015 году поставлял топливо для подразделений Черноморского флота.

По данным Международной федерации транспортных рабочих, "Вилга" ходит по украинским флагом.