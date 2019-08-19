Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева

Пользователи сети обсуждают супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сара вместе с супругой прилетела в Киев. В украинской столице израильского премьера встречали с караваем. В сеть попало видео, как Сара Нетаньяху бросила на землю кусочек каравая, который ей подал муж.

Жена Нетаньяху выбросила кусочек приветственного каравая в Киеве

Бывший посол Израиля в России Цви Маген прокомментировал обсуждаемый скандал. По словам дипломата, супруга Нетаньяху достаточно часто ведет себя несдержанно. Но, как считает Цви Маген, ее поведение вряд ли как-то повлияет на рейтинги израильского политика перед выборами. "И визит на Украину тоже не поможет. Там уже мало, что можно изменить", – сказал Маген в интервью интернет-изданию "Взгляд".

Израильский политолог, экс-консультант Нетаньяху Бенни Брискин также отметил, что подобные случаи за супругой Нетаньяху ранее наблюдались.

По мнению Брискина, Сара "мягко говоря, женщина неуравновешенная, недостаточно владеющая собой". Он отметил, что Нетаньяху закрывает глаза на поведение супруги. "И это одна из его серьезнейших проблем, особенно во время избирательной кампании. Этим все пользуются", - заметил эксперт.

Бенни Брискин заявил, что близкие к Нетаньяху источники информацию не подтверждают, а один из корреспондентов, сопровождавший чету Нетаньяху, заявил, что никакого инцидента на борту самолета не было.