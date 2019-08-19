Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Украина является страной, которая запрограммирована на самоуничтожение. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад политический эксперт Ростислав Ищенко.

По словам аналитика, конфликтующая с Россией бывшая советская республика нежизнеспособна, так как существование независимой Украины невозможно в принципе. Практика и опыт показывают, что соседнее государство медленно, но верно идет к собственному уничтожению, заявил Ростислав Ищенко в эфире радиостанции «Вести».

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский дипломат Сергей Корсунский обозначил главное оружие киевского руководства против Российской Федерации.