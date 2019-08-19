Итальянец, которого унесло в море на матрасе, пересек Мессинский пролив и был спасен

Молодой итальянец, которого на надувном матрасе унесло в море, пересек Мессинский пролив и был спасен сотрудниками береговой охраны у берегов Сицилии. Мужчина проплыл не менее десяти километров.

Установлено, что 28-летний житель Италии отдыхал на Фиолетовом побережье Калабрии неподалеку от города Шилла. Он отправился плавать на надувном матрасе и задремал. Когда итальянец проснулся, он обнаружил, что его унесло далеко в море, передает РИА "Новости"

Приятели молодого мужчины начали беспокоиться, когда поняли, что его долго нет. На поиски отдыхающего были направлены четыре катера и один вертолет береговой охраны. Поисково-спасательная операция длилась не менее 9 часов. Глубокой ночью у берегов Сицилии был найден человек, вцепившийся в матрас руками и ногами. Итальянца спасли и доставили в Шиллу.