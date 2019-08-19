СМИ: супруга Нетаньяху устроила скандал в самолете, летевшем в Киев

В понедельник утром, 19 августа, в СМИ появилась информация о том, что супруга израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете, который направлялся в Киев.

Жена политика была недовольна из-за того, что командир воздушного судна не поприветствовал ее должным образом при посадке в самолет.

Как сообщают Вести Израиля, Сара Нетаньяху пожелала высказать все пилотам, однако бортпроводники не пустили ее в кабину. Командир лайнера поприветствовал женщину и ее супруга вновь – примерно за 45 минут до посадки в Киеве.