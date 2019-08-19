Катастрофические последствия ядерной войны России и США предсказали ученые

Ядерная война между Российской Федерацией и Соединенными Штатами приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. К такому заключению пришла группа американских ученых, пишут британские СМИ.

Как отмечает Daily Mail, специалисты, в частности, предсказали, что конфликт с использованием оружия массового поражения спровоцирует наступления ядерной зимы, которая продлится около десяти лет. Также в прогнозе исследователей говорится, что ядерная война способна привести к муссонам и значительным колебаниям температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Это, в свою очередь, заметно скажется на земном климате.

Ранее сообщалось, что эксперты обозначили три вероятных района начала нового глобального конфликта.