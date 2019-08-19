Скандал в Великобритании: в открытый доступ выложили базу биометрических персональных данных миллиона человек

База данных включала в себя биометрическую информацию - лица и отпечатки пальцев, с помощью которой можно было проводить сделки, регистрировать недвижимость и прочее.

Более того, в базе оказались другие данные британских граждан «очень чувствительного характера». Помимо биометрии в ней находились открытые имена пользователей и их пароли, а также персональные данные: домашний адрес, номер телефона, электронная почта и прочее. Это позволяло полностью идентифицировать конкретного гражданина и при определенных усилиях получить доступ к его счетам и кредитным картам.



Как пишет канал «Экономика цифровой эры», власти Великобритании признали преступный потенциал данной утечки огромным. Это могло поставить под угрозу как активы граждан, так и предприятия и государственные структуры, в которых работали находящиеся в базе данных лица.

«Чем это нам грозит?

1) В очередной раз обратим внимание на проблемы с конфиденциальностью и невозможностью обнулить свои данные в биометрических базах. Если власти не могут защитить персональные данные граждан, нельзя навязывать им незащищенные системы во избежание хаоса.

2) Риски, связанные с киберпреступностью, будут со временем всё нарастать и защититься от них, не обладая специальными знаниями, практически невозможно.

3) По всей видимости, единственный гарантированный способ спасти себя от критической утечки персональных данных — никому их не предоставлять, что, конечно, становится все более и более маловероятным в условиях стремительного развития технологий и систем распознавания биометрической информации», — считают авторы канала.