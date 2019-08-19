С какой целью премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 18 августа, прибыл в Киев. Визит израильского премьера продлится в Киеве до вторника, 20 августа.

Как узнали СМИ, в планах у Нетаньяху обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Визит премьера Израиля проходит за месяц до выборов, перед которыми Нетаньяху решил заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР, в том числе из Украины.

В ходе визита на Украину Нетаньяху в Киеве встретится с Зеленским и примет участие в церемонии в Бабьем Яре.

Он отметил, что сотни тысяч граждан Израиля, приехавших из Украины, являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется.

В июле Верховная рада Украины одобрила соглашение о свободной торговой зоне, подписанное между Израилем и Украиной в начале года, - сообщает РБК. Последний раз израильский премьер был в Киеве 20 лет назад, во время своего первого срока. Тогда с ним встречался Леонид Кучма.