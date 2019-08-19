Саудовская Аравия хочет построить сверхгород будущего посреди пустыни

Это не первый парадайз-сити, задуманный саудитами. Еще в 2005 году шейхи КСА заявляли о планах построить мегагород на берегу Красного моря, но планы так и остались на бумаге.

Как пишут авторы канала «Экономика цифровой эры», новый город назвали NEOM. Он будет располагаться на побережье Аравийского полуострова недалеко от границы с Иорданией. По словам инициаторов проекта, город должен обогнать по уровню развития Кремниевую долину, Голливуд и Французскую Ривьеру, вместе взятые.

Планируется, что управлять городом будет Искусственный Интеллект (ИИ), а обслуживающим персоналом для жителей Неома должны стать роботы (пока что попытки роботизировать работу в сфере обслуживания не увенчались успехом).



«Каким видят Неом его создатели?

1) Город будет возводиться на месте пустыни, но искусственные дожди и системы ирригации превратят город в цветущий оазис. Планируется, что здесь же будут выращиваться всегда свежие продукты к столу местных жителей.



2) Город должен стать крупнейшим в мире наукоградом и центром притяжения молодых ученых со всего мира. Планируется создать высокотехнологичный и безопасный город, в котором будут все условия и инфраструктура для научной деятельности.

3) Город будет «умным», то есть ИИ будет анализировать действия и перемещения каждого жителя на основе технологий Big Data: «Это должен быть автоматизированный город, в котором мы сможем наблюдать за всем», — говорится в документах учредительного совета проекта, — «город, где компьютер может уведомлять о преступлениях без необходимости сообщать о них и где можно отслеживать всех граждан».



4) Неом будет обладать автономией, его планируют освободить от прямого подчинения властям КСА. Это позволит инвесторам принимать решения на каждом этапе строительства и развития проекта.

Если проект будет реализован, возможно, он станет прообразом городов будущего», — считают авторы канала.