Федеральная Резервная Система США приняла меры по снижению рисков от разгорающихся «торговых войн»

Федеральная Резервная Система США (ФРС) приняла решение о снижении ставки на 0.25%, вместе с тем указав в комментариях, что это временная упреждающая мера, направленная на снижение рисков от разгорающихся «торговых войн».

Как считают авторы канала «Экономика цифровой эры», тем самым глава ФРС Д. Пауэлл лавирует, пытаясь одновременно соответствовать ожиданиям фондовых рынков (игроки надеются на всемерное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), что позволит рынкам расти дальше); требованиям Д. Трампа (американский президент нуждается в мягкой ДКП и слабом долларе для более уверенной позиции в «торговых войнах» с Китаем и другими оппонентами); традиционным представлениям о том, что ФРС является автономным органом, ведущим самостоятельную политику, независимую от исполнительной ветви власти США.

«Задача не из простых, и первыми были разочарованы биржевые спекулянты, надеявшиеся на более значительное снижение ставки- 0.5%, и обещания снижать ставку и далее. В итоге фондовые индексы США снизились, доллар резко укрепился (в том числе и по отношению к рублю), а биржевые спекулянты почувствовали неуверенность», — передаёт канал.

Что произойдёт дальше?

1) Если ФРС будет настойчивой в отказе от дальнейшего смягчения ДКП, это приведет к формированию в краткосрочном периоде нисходящего тренда на мировых фондовых рынках. Российский не будет исключением, хотя он во многом защищен высокой доходностью эмитентов.

2) «Торговые войны» США и Китая в самом разгаре, позавчерашние переговоры вновь оказались безрезультатны. Это негативно как для мирового экономического роста, так, соответственно, и для прибыли российских экспортных компаний. Соответственно, см. п. 1

3) Доллар начнет укрепляться по отношению к евро и рублю, хоть и не слишком быстрыми темпами. К концу года мы увидим доллар в диапазоне 65-69 рублей.