В США подтвердили планы Трампа купить Гренландию

Ведущий советник Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу подтвердил, что в Белом доме «изучают» возможность покупки Гренландии. При этом власти крупнейшего на Земле острова уже заявили о невозможности подобной сделки.

«Ситуация развивается, мы это изучаем. Гренландия принадлежит Дании. Дания — это наш союзник, а Гренландия — стратегическое место... Я просто говорю, что президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить это», - объяснил Кудлоу логику Дональда Трампа.

Отмечается, что ранее 33-ий президент США Гарри Трумэн уже пытался купить Гренландию за 100 миллионов долларов, передаёт РИА Новости.