Глава партии «Слуга народа» заявил, что депутаты мало зарабатывают

На Украине глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты депутатов Рады недостаточно высокие для той работы, которую приходится выполнять парламентариям.

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Согласно статистики, депутаты Верховной рады Украины получают порядка 36-37 тысяч гривен, а с доплатами сумма доходит до 50 тысяч гривен. В пересчете на российские рубли это составляет около 130 тысяч. «Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная», - уверен Разумков.

Он считает, что Украине стоит пойти по пути Европы и повысить зарплаты депутатам, чтобы те «держались за свою работу и понимали ее престиж», - передаёт Lenta.Ru.