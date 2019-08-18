В Америке рассказали, какой увидят Землю инопланетяне

Учёные из Корнеллского университета в США рассказали, какой бы увидели Землю наблюдатели с других планет. Исследователи создали модель планеты, которая показывает, какой видна Земля с расстояния в несколько световых лет.

Для создания модели ученые использовали порядка десяти тысяч снимков Земли, полученных на десяти отдельно взятых длинах волн, передаёт РИА Новости. Отмечается, что итоговый макет не может передать точное изображение планеты, а лишь даёт возможность определить, есть ли на ней облака, океаны и ледяные шапки, что является условиями для потенциальной флоры и фауны.